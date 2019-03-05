، المملكة تشارك بأكبر وفد رياضي  في أولمبياد أبوظبي 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم 50 رياضياً يمثلون 10 ألعاب يتنافس عليها 7 آلاف شخص من 192 دولة

يتوجه 50 رياضياً ضمن منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لتمثيل المملكة في الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة بين 14 – 21 مارس الجاري.

ويرافق الرياضيين وفد مكون من 84 شخصاً، بما فيهم ممثلون عن الأولمبياد الخاص السعودي وطاقم من الأطباء والمدربين، كما سيعمل أكثر من 200 متطوع سعودي إلى جانب متطوعين آخرين من جميع أنحاء العالم لدعم مشاركة الفرق وتقديم الألعاب.

وسيتم تمثيل المملكة العربية السعودية في الألعاب العالمية عبر عشر منافسات رياضية (ألعاب القوى، وكرة السلة، والبوتشي، والبولينج، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، وتنس الطاولة، والترايثلون، والرياضات الموحدة).

ويشارك الرياضيون حالياً في معسكر تدريبي في جدة في المملكة العربية السعودية والعين في الإمارات العربية المتحدة لبدء استعداداتهم للحدث.

وقالت سامية صديق في إطار تعليقها على مشاركتها في الألعاب العالمية: "ألعب كرة السلة منذ صغري. ومع أن الفوز له لذة خاصة، إلا أن المشاركة في الأولمبياد هو إنجاز بحد ذاته. وأنا فخورة بتمثيل بلدي، ويشرفني أن أكون جزءاً من الفريق الوطني السعودي".

يشار إلى أن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 يقام في أبوظبي بمشاركة سبعة آلاف رياضي من 192 دولة، ويتنافسون في 24 نوعاً من الرياضة. ومن المتوقع أن يتابع الحدث أكثر من 500 ألف مشجع لدعم الرياضيين المشاركين عبر جميع الألعاب.