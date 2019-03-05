، "بيدرو" و"تاوامبا" و"جماهير الأهلي" الأفضل في الجولة 22 لدوري المحترفين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حصد مدرب فريق التعاون البرتغالي بيدرو مانويل جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حقق الكاميروني لينادر تاومبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة، وحقق نادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي.
وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق، حيث الخليج 365 وحقق الجائزة ذاتها في الجولتين العاشرة والثامنة عشرة.
في حين حقق الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، ليحقق أفضلية الجولة للمرة الثانية بناءً على اختيار من اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين.
فيما حققت جماهير النادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي للجولة، وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم في منافسات الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد، لتسجل حضورها للمرة الثالثة على مستوى الجائزة، إذ الخليج 365 لها تحقيق الجائزة في الجولتين الثالثة والعاشرة من منافسات بطولة الدوري.
ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
"بيدرو" و"تاوامبا" و"جماهير الأهلي" الأفضل في الجولة 22 لدوري المحترفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
حصد مدرب فريق التعاون البرتغالي بيدرو مانويل جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حقق الكاميروني لينادر تاومبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة، وحقق نادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي.
وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق، حيث الخليج 365 وحقق الجائزة ذاتها في الجولتين العاشرة والثامنة عشرة.
في حين حقق الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، ليحقق أفضلية الجولة للمرة الثانية بناءً على اختيار من اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين.
فيما حققت جماهير النادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي للجولة، وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم في منافسات الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد، لتسجل حضورها للمرة الثالثة على مستوى الجائزة، إذ الخليج 365 لها تحقيق الجائزة في الجولتين الثالثة والعاشرة من منافسات بطولة الدوري.
ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
05:10 PM
حصد مدرب فريق التعاون البرتغالي بيدرو مانويل جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حقق الكاميروني لينادر تاومبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة، وحقق نادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي.
وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق، حيث الخليج 365 وحقق الجائزة ذاتها في الجولتين العاشرة والثامنة عشرة.
في حين حقق الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، ليحقق أفضلية الجولة للمرة الثانية بناءً على اختيار من اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين.
فيما حققت جماهير النادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي للجولة، وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم في منافسات الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد، لتسجل حضورها للمرة الثالثة على مستوى الجائزة، إذ الخليج 365 لها تحقيق الجائزة في الجولتين الثالثة والعاشرة من منافسات بطولة الدوري.
ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
، "بيدرو" و"تاوامبا" و"جماهير الأهلي" الأفضل في الجولة 22 لدوري المحترفين ،
المصدر : الخليج 365
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