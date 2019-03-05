، "توسك" يحذر من تدخل قوى معادية في الانتخابات الأوروبية ،

- 1/2
- 2/2
حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، من أن قوى معادية لأوروبا تتدخل في انتخابات القارّة، بعدما أثّرت على استفتاء "بريكست" في بريطانيا.
ونسبت "فرانس برس" إلى "توسك" قوله للصحافيين في بروكسل: "هناك قوى خارجية معادية للاتحاد الأوروبي تسعى بشكل علني أو سري، للتأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا".
وتوقع أن "يتكرر ذلك في الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار)، لذلك دعا جميع من يهمهم أمر الاتحاد الأوروبي إلى التعاون عن قرب خلال الانتخابات الأوروبية وبعدها".
وطالب "توسك" بعدم السماح للأحزاب السياسية، التي تمولها قوى خارجية معادية لأوروبا أن تتخذ قرارات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي الأساسية والقيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية.
وكرر توسك تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأجنبي، معربًا عن تأييده لدعوته من أجل نهضة أوروبية.
وسيساهم أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد البالغ عددهم 705، الذين سيجري انتخابهم في الاستحقاق، الذي سيجري من 23 إلى 26 مايو في صياغة قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لرئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، جان كلود يونكر.
"توسك" يحذر من تدخل قوى معادية في الانتخابات الأوروبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، من أن قوى معادية لأوروبا تتدخل في انتخابات القارّة، بعدما أثّرت على استفتاء "بريكست" في بريطانيا.
ونسبت "فرانس برس" إلى "توسك" قوله للصحافيين في بروكسل: "هناك قوى خارجية معادية للاتحاد الأوروبي تسعى بشكل علني أو سري، للتأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا".
وتوقع أن "يتكرر ذلك في الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار)، لذلك دعا جميع من يهمهم أمر الاتحاد الأوروبي إلى التعاون عن قرب خلال الانتخابات الأوروبية وبعدها".
وطالب "توسك" بعدم السماح للأحزاب السياسية، التي تمولها قوى خارجية معادية لأوروبا أن تتخذ قرارات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي الأساسية والقيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية.
وكرر توسك تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأجنبي، معربًا عن تأييده لدعوته من أجل نهضة أوروبية.
وسيساهم أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد البالغ عددهم 705، الذين سيجري انتخابهم في الاستحقاق، الذي سيجري من 23 إلى 26 مايو في صياغة قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لرئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، جان كلود يونكر.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
05:02 PM
دعا إلى التعاون للتصدي لها
حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، من أن قوى معادية لأوروبا تتدخل في انتخابات القارّة، بعدما أثّرت على استفتاء "بريكست" في بريطانيا.
ونسبت "فرانس برس" إلى "توسك" قوله للصحافيين في بروكسل: "هناك قوى خارجية معادية للاتحاد الأوروبي تسعى بشكل علني أو سري، للتأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا".
وتوقع أن "يتكرر ذلك في الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار)، لذلك دعا جميع من يهمهم أمر الاتحاد الأوروبي إلى التعاون عن قرب خلال الانتخابات الأوروبية وبعدها".
وطالب "توسك" بعدم السماح للأحزاب السياسية، التي تمولها قوى خارجية معادية لأوروبا أن تتخذ قرارات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي الأساسية والقيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية.
وكرر توسك تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأجنبي، معربًا عن تأييده لدعوته من أجل نهضة أوروبية.
وسيساهم أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد البالغ عددهم 705، الذين سيجري انتخابهم في الاستحقاق، الذي سيجري من 23 إلى 26 مايو في صياغة قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لرئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، جان كلود يونكر.
، "توسك" يحذر من تدخل قوى معادية في الانتخابات الأوروبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "توسك" يحذر من تدخل قوى معادية في الانتخابات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.