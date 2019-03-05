، "توسك" يحذر من تدخل قوى معادية في الانتخابات الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى التعاون للتصدي لها

حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، من أن قوى معادية لأوروبا تتدخل في انتخابات القارّة، بعدما أثّرت على استفتاء "بريكست" في بريطانيا.

ونسبت "فرانس برس" إلى "توسك" قوله للصحافيين في بروكسل: "هناك قوى خارجية معادية للاتحاد الأوروبي تسعى بشكل علني أو سري، للتأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا".

وتوقع أن "يتكرر ذلك في الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار)، لذلك دعا جميع من يهمهم أمر الاتحاد الأوروبي إلى التعاون عن قرب خلال الانتخابات الأوروبية وبعدها".

وطالب "توسك" بعدم السماح للأحزاب السياسية، التي تمولها قوى خارجية معادية لأوروبا أن تتخذ قرارات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي الأساسية والقيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية.

وكرر توسك تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأجنبي، معربًا عن تأييده لدعوته من أجل نهضة أوروبية.

وسيساهم أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد البالغ عددهم 705، الذين سيجري انتخابهم في الاستحقاق، الذي سيجري من 23 إلى 26 مايو في صياغة قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لرئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، جان كلود يونكر.