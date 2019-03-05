شاب سعودي مترجم اللغة الصينية: ضغط العمل زاد علينا مؤخراً- فيديو

قال شاب سعودي، خريج لغة صينية في جامعة الملك سعود، إنه اتجه إلى العمل في الترجمة الحرة دون التقيد بالعمل في مؤسسة بعينها، مضيفاً أن ضغط العمل زاد على مترجمي اللغة الصينية في الفترة الأخيرة.

وأشار الشاب محمد عبدالقادر، خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إلى أنه استشار والده قبل دخوله في المسار الأكاديمي لتعلم اللغة الصينية، فشجعه والده على التخصص فيها، مؤكداً له أن اللغة الصينية سيكون لها مستقبل كبير.

وأوضح أنه درس السنة الجامعية الثانية في الصين، ضمن برنامج التوأمة المتعلق بالخطة الدراسية لجامعة الملك سعود، ثم بعد ذلك سافر إلى الصين عدة مرات خلال دراسته على حسابه الخاص.