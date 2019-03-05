أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة مراجعة وثيقة التأمين بشأن قبول التأمين على المركبات حال وجود مخالفات سواء لصاحب المركبة أو المفوض له .
وقالت ” المرور ” أنه يجب ألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة ، مع ضرورة تسديد المخالفات في جميع الحالات .
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن وجهه للمرور اليوم الثلاثاء حول مدى إمكانية شمول المركبة بالتأمين حال تفويضه في ذلك علماً بأنه لم يسدد مخالفات عليه .
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن عليه مخالفات ويرغب في التأمين على مركبته.. والمرور تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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