بالصور: خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية روسيا ويبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية...

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية إلكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.