صورة تاريخية للملك سلمان أثناء وضعه حجر الأساس لمجمع خيري بالدرعية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميراً للرياض، أثناء وضعه حجر الأساس لمجمع البر الخيري في الدرعية.

ويعود تاريخ الصورة، حسبما أوضحت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها على موقع “تويتر”، إلى عام 1403هـ، الموافق عام 1983م.