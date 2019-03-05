موعد مباراة العين ضد الهلال والقنوات الناقلة مجانا

يحل الهلال السعودي ضيفا على العين الاماراتي يوم الثلاثاء، في استاد هزاع بن زايد في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم.

وتبدأ مباراة العين ضد الهلال في تمام الساعة 7:20 مساء بتوقيت أبو ظبي، في حين تنطلق عند الساعة 6:20 دقيقة بتوقيت السعودية "مكة المكرمة".

وتبث مباراة الهلال والعين في دوري ابطال اسيا عبر قناتي (الكأس 6 HD - beIN SPORTS HD 2)، بينما يعلق على مجرياتها عصام الشوالي عبر قناة بي ان سبورت، وخالد الحدي عبر الكأس السادسة الرياضية.

يشار إلى أن هذه مباراة الذهاب، فيما ستجري مباراة الإياب بين العين والهلال في استاد جامعة الملك سعود يوم السادس من مايو القادم لحساب المجموعة الثالثة.