مجلس الوزراء يرحب بـ«إعلان أبوظبي» وتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أطلع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء (خلال اجتماعه اليوم في قصر اليمامة بالرياض)، على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، ونتائج استقباله وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف.

وأوضح وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ثمَّن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، وأن ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني، وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره؛ حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى يناير 2019م أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق.

ونوه المجلس بنتائج اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك بين وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب التي اختتمت في تونس، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات؛ لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما أبدته من تقدير للدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، والتأكيد على ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وغير الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي البنَّاء، وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على أن المملكة تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة.

ورحب المجلس بـ«إعلان أبوظبي» الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا، وإشادة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في حماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الإسلامية، وتنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة، والمجتمع الدولي عامة.

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وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبنَّاءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، مشددًا على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للمشاركين في أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي استضافتها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، على ما بذلوه من جهود توّجت بصدور إعلان جدة لسلامة المرضى، الذي يستند على المبادئ التي استهدفتها القمة العالمية الوزارية الرابعة لسلامة المرضى 2019 بجدة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المُدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.

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