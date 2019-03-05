خادم الحرمين الشريفين يلتقى وزير الخارجية الروسي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض - اليوم الثلاثاء - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونقل الوزير الروسي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك تحياته للرئيس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية إلكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعددٌ من المسؤولين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، عُقدت جلسة بين العساف ولافروف بحضور الجبير، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تطرّقت إلى آخر المستجدات إقليميًّا ودوليًّا.

حضر اللقاء كذلك، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ.

وكان الجبير، قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع لافروف، بمناسبة زيارته المملكة العربية السعودية، التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الصديقين؛ حيث تُشكّل الزيارة فرصةً للتشاور حول العلاقات الثنائية التي لاقت نموًا متميزًا خلال الأربع سنوات الماضية في عدة مجالات.

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وأوضح الجبير، أنّ قيادتي البلدين يشعران بالارتياح لتطور العلاقات بين البلدين، وأنّ هناك حرصًا على الاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات وتكثيفها، وعبّر عن تقديره لدور روسيا في المنطقة والعالم، كما بيّن أنّه جرى خلال الاجتماع بحث التحديات في المنطقة.

وشملت المباحثات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن، وكيفية تعزيز التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب، كما تطرقت إلى إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث موضوع التعليم من حيث تبادل الطلبة.

وعن إعادة فتح السفارة في دمشق، أكَّد الوزير الجبير، أنه لا تغيير في موقف المملكة فيما يتعلق بفتح السفارة في دمشق، وأن الأمر مرهون بالتقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب، وقال: «متفقون مع الجانب الروسي على أهمية الوصول إلى حل سياسي مبني على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا، وحريصون على وحدتها وسيادتها».

وجدد التأكيد على أنّ للمملكة تاريخًا كبيرًا في دعم الأشقاء في العالم العربي، ودعم المحتاجين في العالم النامي، ومن أكبر الدول في تقديم المساعدات الإنسانية.

وتشهد العلاقات بين المملكة وروسيا نموًّا في مختلف المجالات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 400%، مسجلًا نحو 250 مليون دولار خلال عام 2006.

وارتفعت التبادلات التجارية إلى نحو مليار دولار في عام 2016، وتوقعت تقارير ارتفاع هذا العائد إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.

وفي مارس من العام الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن أولوية موسكو تبقى بالاستمرار في بناء العلاقات مع السعودية، وشدَّد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصُّل إليها معها، قائلًا: «الأهم لنا هو تطوير علاقاتنا الطيبة مع الرياض، وتنفيذ تلك الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين».

وأوضح أنَّ البلدين ينطلقان من إرادة سياسية ورغبة في بذل كل الجهود؛ لتنفيذ الاتفاقيات بينهما وتطوير العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أجرى زيارةً إلى روسيا في أكتوبر 2017؛ استجابةً للدعوة المقدمة إليه من الرئيس فلاديمير بوتين.