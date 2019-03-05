زائرات لمعرض الأحوال المدنية: يقدم خدمات هائلة

أبدت عدد من زائرات معرض الأحوال المدنية، الذي تنظمه الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلةً في مكتب الأحوال النسوي ببريدة 2، المقام حاليًّا بمجمع العثيم مول ببريدة، إعجابهن بالمعرض.

وانطلق المعرض قبل عشرة أيام، ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس؛ حيث يهدف إلى توعية الزائرات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تعريف المواطنات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال تثقيفهن بالإجراءات الواجب إتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ويسعى المعرض للتوعية بخدمة التفويض الإلكتروني التي تتيح لكل مواطنة تفويض مواطنة أخرى بإنهاء عدد من الخدمات داخل الأحوال المدنية نيابة عنها وبشكل رسمي، فضلًا عن خدمة «تقدير» التي تقدم لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن وجودهم، وخدمة المواعيد للتسهيل على العميلات اختيار التاريخ والوقت المناسب لخدمتهن.

وأشادت الزائرات بما يحتويه المعرض من خدمات تبرز تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية من الأحوال المدنية لخدمة المواطنين من جميع الفئات؛ حيث قالت فاطمة عقيل إنّ المعرض يحتوي على العديد من الخدمات التي تسهَل على كل عميل معرفة تفاصيل الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية، مبينةً أنَّها استفادت من كيفية تفعيل حسابها في نظام الخدمات الإلكترونية «أبشر» بعد حصولها على شرح مفصل من موظفات الأحوال الموجودات في المعرض.

وأشارت الزائرة نادية الحربي إلى أنَّها استفادت بمعرفة تفاصيل خدمة «بياناتي» بعدما قدَّمت منسوبات الأحوال المدنية شرحًا وافيًّا عن هذه الخدمة والتي تختصر عناء المراجعة لأي قطاع، يطلب منها برنت من الأحوال المدنية؛ حيث يُمكن من خلالها هذه الخدمة تفويض أي قطاع حكومي بالإطلاع على البيانات المصرح بها من الأحوال المدنية، وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالإطلاع على البيانات المصرحة وإكمال الإجراءات دون إحضار برنت من الأحوال المدنية.

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أمَّا الزائرة منى الصمعاني فقد أثنت على هذا المعرض التوعوي، حيث شاهدت ركنًا تفاعليًّا تطبيقيًّا مخصصًا للأطفال، يشرح خطوات استخراج الهوية الوطنية بأساليب جذابة، يُحاكي قصة أولى مراحل البطاقة الرسمية للمواطنين.

ويسهم هذا الركن من خلال ما يقدمه من هدايا وبطاقات تعريفية شبيهة بالهوية الوطنية الرسمية؛ لتعريف الأطفال بمعنى الهوية الوطنية، وما تحمله من أهمية كبيرة لهم في المستقبل، وضرورة المحافظة عليها، وكيفية استخدامها؛ حيث يطلعون فيه على مصادر المعلومات التي تبنى عليها إصدار البطاقات.

كما أوضحت الزائرة سارة البشري أنَّها من خلال زيارتها للمعرض تعرَّفت على كيفية استخدام خدمة حجز المواعيد في أي وقت وعلى مدار الساعة من خلال موقع الأحوال المدنية الذي يتيح اختيار اليوم والوقت المناسب وتحديد الخدمة المطلوبة والفرع؛ لتتم زيارة الفرع والحصول على الخدمة بنفس الوقت المحدد دون عناء الانتظار.

فيما شكرت إحدى ذوي شهداء الوطن، قطاع الأحوال المدنية على تفعيلهم لخدمة «ذوي شهداء الواجب» التي تتيح لهم الاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية في أماكن وجودهم، دون الحاجة لمراجعة مكاتبها، من خلال طلب ذوي شهداء الواجب، لمندوب الأحوال المدنية عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

وكذلك أتاحت الأحوال المدنية طباعة تذكرة للراغبين في الذهاب إلى مكاتبها؛ لتكون لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات؛ حيث أوضحت «السيدة» أنّها تمكَّنت من معرفة تفاصيل هذه الخدمة بعدما قدمت منسوبات الأحوال المدنية لها، شرحًا عن هذه الخدمة.