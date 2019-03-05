السعودية اليوم / قوة أمنية تعثر على جثة رجل مجهول الهوية بجنوب غربي بغداد



بغداد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

عثرت قوة أمنية عراقية على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الجثة التي عثر عليها مرمية في إحدى الساحات بحي هوررجب التابع لمنطقة الدورة، جنوب غربي بغداد بدت عليها أثار طعنات بآلة حادة بمناطق متفرقة، مبينًا أن الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

مما يذكر أن ظاهرة الجثث المجهولة الهوية تراجعت في بغداد إلى حد كبير خلال العامين الماضيين, وذلك بسبب التدابير الأمنية المشددة.

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17:24ت م

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