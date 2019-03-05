

القريات 28 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر عقد مسئولو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً بفرع الوزارة والمديرية العامة لخدمات المياه لقاء مفتوحاً مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بمحافظة القريات لاستعراض مبادرات ومشاريع وخدمات الوزارة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات وابراز جهود واعمال الوزارة وقطاع توزيع المياه بالمنطقة وذلك بناء على توجيهات وحرص القيادة الرشيدة .

وفي بداية اللقاء الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمحافظة القريات اليوم رحب محافظ القريات بمدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله بن أحمد الاحمري ومدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب ، ومدراء الادارات بالمحافظة، منوهاً بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - للمشاريع التنموية الخدمية شملت جميع أركان هذا الوطن المعطاء لتواكب برنامج التحول الوطني 2020 تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

بعد ذلك تم طرح عدد من الموضوعات من قِبل المحافظ وأعضاء المجلس، حيث أوضح مسؤولي الوزارة حجم المبادرات والمشاريع التنفيذية والتشغيلية وما يتم تقديمة من خدمات لجميع المواطنين والمقيمين من خلال مكاتب خدمات العملاء بالمنطقة وكذلك من خلال الاتصال على الخط المباشرة 939 أو المشاريع التنموية التطويرية من جانبه أكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة على تطوير منظومتها، وأن القطاع يعمل على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة.

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17:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة "البيئة" بالجوف تعقد لقاء مفتوحاً مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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