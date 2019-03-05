السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينفذ برنامجاً تدريبياً بإمارة منطقة تبوك



تبوك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

نفذ معهد الإدارة العامة وعلى مدى ثلاثة أيام برنامج إدارة الأداء الوظيفي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة تبوك، واختتمت فعالياته اليوم.

وهدف البرنامج الذي شارك فيه عدد من مدراء العموم ورؤساء الأقسام بإمارة المنطقة إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي وتطويره لديهم.

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16:59ت م

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