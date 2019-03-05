السعودية اليوم / أمطار على مراكز منطقة تبوك



تبوك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على عدد من المراكز بمنطقة تبوك شملت شقري والبديعة، وأشواق، وشغب ونابع داما، وصدر.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:57ت م

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