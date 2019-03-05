السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يلتقي وفدًا من الأمم المتحدة للتجارة والتنمية



بيروت 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت وفدًا من الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" برئاسة جايمس زان الذي يزور لبنان حاليًا.

وبُحث خلال اللقاء التعاون بين المنظمة ولبنان، إضافة إلى تقرير سياسة مراجعة الاستثمار في لبنان الذي سيطلق غدًا خلال ورشة عمل تشارك فيها مختلف الإدارات المعنية بالاستثمارات.

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16:54ت م

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