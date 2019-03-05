السعودية اليوم / برنامج توطين الوظائف يدشن حملته التوعوية بجدة



جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

دشّن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة اليوم ، حملته التوعوية تحت شعار "ماقصروا والدور علينا "، برعاية معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة محمد جلال ، وممثل صندوق الموارد البشرية "هدف" ، ووكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل , وذلك بمركز التوجيه والتأهيل المهني في جامعة جدة.

وتهدف الحملة التي وقعها المسؤول التنفيذي عن البرنامج الدكتور إياد الاحمدي ، والمدير التنفيذي لشركة رؤية الإعلامية الدكتور رائد بن محفوظ آل زومة , إلى تغيير الصورة النمطية والممارسات الخاطئة في مجال التوطين ، وتعزيز صورة وقدرة الشباب السعودي على تولي مسؤولياتهم الوظيفية في القطاع الخاص ، وعرض الجهود الحكومية المبذولة في مجال التوطين ومجالات العمل المتاحة ، ضمن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة الذي يُعد احد مبادرات المحافظة وتنفذه الجامعة بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وتتضمن بنود الاتفاقية على بناء استراتيجية مشتركة للترويج الإعلامي المتعلقة بالبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة ، وإعداد الحملات التوعوية المتخصصة وبعض الانشطة الاجتماعية والتسويقية للبرنامج ، والقيام بزيارات ميدانية للمتدربين وإعداد التقارير الإعلامية المناسبة والاستفادة الكاملة من القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ، إلى جانب تبادل الخبرات وعمليات التصوير والإنتاج والعمل على كل ما يحقق الهدف من وراء هذه الحملة والتعريف بالبرنامج لجميع المستفيدين منه.

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16:45ت م

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