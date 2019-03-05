السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية وهيئة السياحة تُفعلان برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

عُقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، اجتماعاً مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في إطار تفعيل الشراكة بين الجهتين ضمن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي.

وبحث الاجتماع الموضوعات المتعلقة بحصر توثيق المواقع والمساجد التاريخية وإعداد الدراسات التوثيقية ومراجعة الدراسات العلمية السابقة، وعقد ندوتين بهذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد نشرات تعريفية وأفلام وثائقية تُبرز المواقع والمساجد التاريخية وأهميتها وتاريخها والأحداث المرتبطة بها.

كما بحث المجتمعون مشاركة الجامعة في تنفيذ دورات تدريبية في مجال الإرشاد السياحي وتنفيذ دبلوم الإرشاد السياحي والتعاون في إعداد مسارات سياحية لمواقع التاريخ الإسلامي والتعريف بها، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والندوات والمعارض المختلفة, ومشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في أعمال المسح الأثري والتنقيب في المواقع التاريخية.

حضر الاجتماع من جانب الجامعة عميد كلية الدعوة الدكتور بدر الظفيري، وعميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور رجاء المعيلي، ورئيس قسم التاريخ الدكتور سليمان العطني، ووكيل الكلية للجودة الدكتور سعود السلومي، والدكتور محمد عواجي, في حين حضر جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور سعيد بن دبيس العتيبي، والدكتور محسن بن فرحان القرني.

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16:44ت م

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