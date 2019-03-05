السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل أعمال المبادرة التطوعية لتحسين المشهد الحضاري على طريق الحرمين



جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

تواصل أمانة محافظة جدة للأسبوع الثاني على التوالي ، العمل على المبادرة التطوعية المشتركة لتحسين المشهد الحضاري ، ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين ، الرامية إلى تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي ، وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران ، بمشاركة جمعية مراكز الأحياء بجدة ، والفريق التطوعي "حيث الإنسان أولاً".

وتتضمن المبادرة تنفيذ أعمال دهان لسور قطار الحرمين ، إضافة لأعمال فنية كالرسم والخط العربي على بعض الجدران لتظهر بمظهر جمالي ، وذلك بعد أن جرى تحديد أكثر من موقع بحاجة للتحسين وأعمال الترميم أو الدهان ، وإضافة رسومات جمالية وألوان مختلفة وفق تصاميم تعكس هوية مدينة جدة.

وحددت الأمانة جدولاً زمنياً للانتهاء من أعمال المبادرة في الجزء المستهدف ، وذلك بمعدل ثلاثة أيام عمل في الأسبوع "الأربعاء ، والخميس ، والجمعة" ، تنفذ خلال فترة سبعة أسابيع متواصلة ، فيما ستكون المشاركة متاحة لعدد كبير من المتطوعين بمختلف الفئات طيلة أيام العمل في المبادرة التي تحظى بمساهمة القطاع الخاص دعمًا ورعاية.

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16:41ت م

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