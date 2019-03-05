السعودية اليوم / محافظ طبرجل يجتمع برؤساء وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة



طبرجل 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

اجتمع محافظ طبرجل عبيد الفليح الحربي اليوم, برئيس وأعضاء المجلسين المحلي و البلدي بمحافظة طبرجل.

وفي مستهل الاجتماع أكد المحافظ توجيهات سمو أمير منطقة الجوف بمتابعة المشروعات بجميع مراحلها المعتمدة والمتعثرة والمطروحة والمستقبلية, مشدداً على جميع الجهات ببذل كل الجهود لتذليل العقبات التي تقف في طريق التنمية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها وطلبات الأهالي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.

// انتهى //

16:37ت م

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