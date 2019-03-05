السعودية اليوم / جامعة تبوك تطلق خدمتي الانسحاب من الجامعة وإنهاء إجراءات التخرج إلكترونياً



تبوك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أطلقت جامعة تبوك ممثلة بعمادة القبول والتسجيل بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الأكاديمية التي تستهدف طلاب الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بن اسلم بصفر, أنه في ظل توجه إدارة الجامعة بأتمتة وتيسير جميع الخدمات والأنظمة لمنسوبي الجامعة، فقد أتاحت العمادة خدمتي الانسحاب من الجامعة وإنهاء إجراءات التخرج إلكترونياً دون مراجعة ادارات الجامعة المختلفة لتوقيع إخلاء الطرف, وذلك عبر البوابة الإلكترونية للطالب.

وأضاف أن هذه الخدمات ستوفر الوقت والجهد خصوصاً على طلاب الكليات الجامعية في المحافظات دون تكبد عناء السفر إلى تبوك، وهي خدمات ذكية في إجراءاتها وتربط جميع الجهات ذات العلاقة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى أنها تُعد أكثر أماناً وموثوقيةً من الإجراءات التقليدية, حيث يتم تدقيق الطلب آلياً وتنفيذ الخدمة بشكل مباشر، كما تُعدْ هذه الخدمات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقوم العمادة بتطويرها.

ودعا الراغبين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية كافة الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للجامعة : www.edugate.ut.edu.sa .

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16:34ت م

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