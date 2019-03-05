السعودية اليوم / محافظ محايل يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير



محايل 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

التقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير شركة الاتصالات

وناقش المحافظ مع المهندس المقصودي السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في المحافظة والمراكز التابعة لها ، ومشاريع شبكة الاتصال التي تغطي المحافظة والمراكز التابعه لها ، التي تهدف إلى تطوير وسائل الإتصال ومعالجة ضعفها في بعض أجزاء المحافظة ، مؤكدا أهمية العمل على تحسين مستوى خدمة الاتصالات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

من جهته أعرب المهندس " المقصودي "عن شكره وتقديره لمحافظ محايل على حسن الاستقبال والتوجيه, سائلاً الله أن يوفقه وزملاءه على العمل لتطوير الأداء في منظومة الاتصالات بالمحافظة ومراكزها, مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى خدمة متميزة.

حضر اللقاء وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي .

//انتهى //

16:14ت م

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محايل 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسالتقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد المقصودي .وناقش المحافظ مع المهندس المقصودي السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في المحافظة والمراكز التابعة لها ، ومشاريع شبكة الاتصال التي تغطي المحافظة والمراكز التابعه لها ، التي تهدف إلى تطوير وسائل الإتصال ومعالجة ضعفها في بعض أجزاء المحافظة ، مؤكدا أهمية العمل على تحسين مستوى خدمة الاتصالات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.من جهته أعرب المهندس " المقصودي "عن شكره وتقديره لمحافظ محايل على حسن الاستقبال والتوجيه, سائلاً الله أن يوفقه وزملاءه على العمل لتطوير الأداء في منظومة الاتصالات بالمحافظة ومراكزها, مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى خدمة متميزة.حضر اللقاء وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي .//انتهى //16:14ت م0195

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