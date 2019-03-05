السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم, اجتماع مجلس المنطقة الذي جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي، التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، كذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفين أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.

ثم استعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشروعات، أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصداً لعددٍ من المواقع التي تعاني من التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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15:53ت م

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