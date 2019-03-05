السعودية اليوم / وزير العدل اليمني يبحث مع نظيره الكويتي تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين



تونس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

بحث وزير العدل اليمني علي الغريب اليوم مع نظيره الكويتي الدكتور فهد العفاسي تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ36 لوزراء العدل العرب الذي افتتح أعماله الليلة الماضية في تونس.

وعبّر وزير العدل اليمني عن رغبته في تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين وقيام زيارات متبادلة ومؤتمرات، إضافة إلى تنسيق التعاون في مجال التدريب والتأهيل.

واتفق الوزيران على تكليف وكيلي الوزارة عبدالعزيز الأنصاري وفيصل المجيدي بالتنسيق لإعداد خطة تنفيذية لاتفاقية تعاون بين البلدين، وتنسيق موعد الزيارة المرتقبة لوزير العدل للكويت للتوقيع عليها.

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15:40ت م

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