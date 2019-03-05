اعفاء بنك التسليف برقم الهوية رابط الاستعلام عن البنك السعودي للتنمية والادخار

الاعفاء من بنك الائتمان مع رقم الهوية ، وكيفيه الاستفسار عن الاعفاء الجديد 1440 من وزاره المالية والإفصاح عن الاعفاء من القروض بعد الإعلان عن البنك السعودي للائتمان والادخار، وتقدم هذه الخدمة وزاره المالية في المملكة العربية السعودية. وقدمت الوزارة الخدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتوفيين، يمكنهم الآن التقدم بطلب للحصول علي قرض بطاقة الائتمان ، وسوف نساعد المواطنين السعوديين الذين حصلوا علي قروض ائتمانية، ونعرض إليكم طريقه طلب الاعفاء من القرض مفصله بالتفصيل مع استمارة الطلب.

اعفاء بنك التسليف

وبعد أن تقدم العديد من المستفيدين والمستفيدين من نداءات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين، أصدر الملك سلمان منح المواطنين اعفاء بنك التسليف برقم الهوية لأن المواطنين لا يستطيعوا دفع باقي الأقساط بسبب غلاء المعيشة وعدم القدرة علي الدفع، ويحق للملك السعودي منحهم هذا الاعفاء في أقرب وقت ممكن.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف والادخار السعودي

مرفق تفسيري للظروف المالية الصعبة لمقدم الطلب بالتفصيل.

صور الهوية الوطنية.

بطاقة عائليه.

ارفق صورا للتقارير الطبية للمستفيد.

الإمضاء على طلب المتقدمين من بنك الاعفاء والتسليف الاجتماعى.

ونعرض إليكم في هذا الفيديو توضيح للإطلاع على كيفية معرفه دفع أقساط بنك التسليف والإدخار السعودي:

وبعد جمع جميع الوثائق المطلوبة ، يتم إرسالها مباشره إلى عنوان المحكمة السعودية عن طريق إرسالها إلى البريد السريع، يتم إرسال الطلب بالبريد كل يومين علي الأقل ، ويمكن لوزارة المالية طلب الرقم الذي قدمه مقدم الطلب من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

معلومات نموذج التعبئة

أما عن المعلومات التي يتضمنها نموذج تعبئة طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية فهي كالتالي:

نوع القرض.

رقم هوية المقترض.

اسم المقترض الرباعي.

رقم الحفيظة.

مصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب بالكامل.

رقم هوية مقدم الطلب.

رقم الجوال.

طريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف 1440

وفي سياق الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالى ، تم الإعلان عن صندوق جديد يغطي جميع أموال المملكة العربية السعودية، بالاضافه إلى مؤسسات التي تغطى التمويلات للبنوك، بما في ذلك بنك التنمية الاجتماعية أو البنك السعودي للائتمان والادخار، وبالتالى هناك المزيد من الفرص المسموحة للمواطنين في تقديم طلب اعفاء بنك التسليف بالمملكة.