شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك خالد» تطلق فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامجها الصحي والتوعوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، تطلق جامعة الملك خالد غد (الأربعاء)، فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ 7 بمحافظة بارق، والذي يقوم على تنفيذه أكثر من 220 مشاركا من مختلف كوادر الجامعة الأكاديمية والطبية والإدارية والفنية وذلك في قاعة الملكية بمحافظة بارق.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المشرف العام على البرنامج، أن فعاليات البرنامج انطلقت بداية شهر جمادى الأولى الماضي، واستمرت إلى الـ 2 من جمادى الآخرة، لافتًا إلى أن البرنامج يضم ضمن خطته أيضًا أسبوعا مكثفا يبدأ بعد غد (الأربعاء)، وتستنفر فيه الجامعة العديد من إمكاناتها ومختصيها لتقديم خدمات صحية وتوعوية وتثقيفية لمجتمع محافظة بارق والمراكز والهجر التابعة. مؤكدا على أن تنظيم هذا البرنامج للسنة السابعة على التوالي، يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية من خلال تعميق العلاقة والشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتلبية احتياجاته المتعددة، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ بتقديم دورات تدريبية وتثقيفية وبرامج تطويرية في المدراس والإدارات الحكومية وأعمال تطوعية ومعارض توعوية وأمسيات أدبية وشعرية.

من جهته بيّن وكيل الجامعة للتطوير والجودة نائب المشرف العام على البرنامج الدكتور مرزن بن عوضة الشهراني، أن البرنامج شهد تقديم عدد من العروض المرئية، إضافة إلى عمل مسوحات ميدانية، بهدف الاطلاع على احتياجات محافظة بارق والمراكز والقرى والهجر التابعة لها. مؤكدا على أن الجامعة ستسخر كافة جهودها وطواقمها لتقديم خدماتها لأهالي محافظة بارق، بمشاركة 40 عيادة تخصصية وما يقارب 17 جهة من مختلف جهات الجامعة، منها كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وعمادة القبول والتسجيل، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وكلية اللغات والترجمة، والمدينة الطبية، وكلية التمريض، وكليات فرع الجامعة في تهامة، وذلك لتقديم أكثر من 450 خدمة خلال الأسبوع المكثف.

من جانبه أشار عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل، أن البرنامج خلال الفترة الماضية هدف إلى توعية المجتمع وتعريفه بأولويات المشكلات الصحية، وإكساب المجتمع كيفية المحافظة على الصحة بشكل عام، وتقديم الخدمات الصحية التي تحفظ وتعزز صحة المجتمع، وتقديم الخدمات العلاجية المتقدمة والأنشطة والنشرات الصحية، وتقديم الشراكة المجتمعية بدون عناء أو مشقة، والاستفادة من الخبرات الطبية المؤهلة، وتعزيز الثقافة الصحية بصفه عامة، وزيادة الإرشاد التوعوي والتثقيفي، مؤكدًا أنه استفاد من خدمات البرنامج منذ انطلاقته ما يقارب 3200 مستفيد من دورات تدريبية ومحاضرات توعوية في الجانب الثقافي بالإضافة إلى 5 آلاف مشارك في المسابقة الثقافية من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة من 46 مدرسة في محافظة بارق والمراكز التابعة لها، وفي الجانب الصحي أبان عقيل أنه تم خلال الفترة الماضية عقد ورش عمل تدريبية استفاد منها ما يزيد على 120 مستفيدا من القوى الصحية العاملة في المحافظة والمراكز التابعة لها.

يذكر أن الجامعة في الأسبوع المكثف ستسخر كافة جهودها وطواقمها لتقديم خدماتها لأهالي محافظة بارق والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، وذلك من خلال عيادات تخصصية (طب الأسرة، الطب الباطني، طب الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن الحنجرة، وإصابات الظهر والرقبة، والتغذية)، وعيادات للأسنان بأقسامها (التركيبات والحشوات والجراحة) وعيادات كشف للنساء وعيادة للإقلاع عن التدخين وما يصاحبها من قياسات طبية وخدمات ضماد ومختبرات وصيدلية تحوي أكثر من 200 دواء، إضافة إلى ذلك عمل مسوحات طبية ومعرض تثقيفي ومحاضرات.