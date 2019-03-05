شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: حريق محول كهربائي في «البيداء» يستنفر «المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) وقع حريق اليوم (الثلاثاء) في احد المحولات الكهربائية في مخطط البيداء بالمدينة المنورة نتيجة التماس كهربائي، وتم السيطرة عليه من قبل رجال الدفاع المدني ولم يكن هناك اصابات بحسب ما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني.



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