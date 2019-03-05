شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 12 مركبة فارهة لخلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12 مركبة من نوع لامبرجيني GALLARDO من موديلات (2013-2014)، بسبب وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت التجارة الملاك من التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
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