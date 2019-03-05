شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمتانة العلاقات بين المملكة وجمهورية الهند الشقيقة، التي تجسدت في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السفير الهندي أمس، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية الهند، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.

جاء ذلك أثناء استقبال أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

من جانبه أعرب السفير جاويد عن شكره للمملكة حكومة وشعبًا، على ما حظي به طيلة فترة عمله بالمملكة، من حسن الضيافة والاستقبال، وتسهيل مهمته.