شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة كتابات العدل المتنقلة في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة العدل اليوم (الثلاثاء) وصول خدمة كتابات العدل المتنقلة إلى الجبيل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» أن الخدمة تقدم في: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، بريدة، عنيزة، تبوك، خميس مشيط، أبها، الأحساء، الحد الجنوبي، الجبيل.

يذكر أن خدمة كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة فأكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة.