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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة كتابات العدل المتنقلة في الجبيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت وزارة العدل اليوم (الثلاثاء) وصول خدمة كتابات العدل المتنقلة إلى الجبيل.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» أن الخدمة تقدم في: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، بريدة، عنيزة، تبوك، خميس مشيط، أبها، الأحساء، الحد الجنوبي، الجبيل.
يذكر أن خدمة كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة فأكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.