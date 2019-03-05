شكرا لقرائتكم خبر عن العساف ولافروف يعقدان جلسة مباحثات تناولت المستجدات إقليمياً ودولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناولت جلسة المباحثات المستجدات إقليمياً ودولياً. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد جزاء الشيخ. صور صور



كانت هذه تفاصيل خبر العساف ولافروف يعقدان جلسة مباحثات تناولت المستجدات إقليمياً ودولياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.