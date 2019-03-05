حادث مروع يلقي بحياة ٣ معلمات في طريقهن من الرياض إلى القويعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي _ جدة

توفي ثلاث معلمات وأصيبت الرابعة صباح أمس الأول في حادث سير لهن على طريق الرين - بيشة بالقويعية، وذلك في أثناء طريقهم للعمل بمدارسهم.

وأكد مصدر لمكة أن المعلمات المتوفيات هن رفعة الخنفري ورثعاء الراجحي ومشاعل الصبيح.

وفي السياق نفسه وبحسب ما حصلت عليه "مكة" من قريبة المعلمة المتوفية رفعة، أن رفعة كانت تداوم يومياً من الرياض إلى الرين بمسافة تقارب الـ ١٩٠ كم، وأضافت أن الطريق يعتبر وعر وغالباً ماتكون فيه حوادث وللمعلمات خاصة.

وأوضحت قريبة المعلمة لمكة أن رفعة لديها ابن وثلاثة بنات ويبلغ عمر ابنها ١٧ عام، وأن أمس تمت الصلاة عليها وسيكون أول أيام العزاء لها.