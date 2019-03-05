السعودية | الملك سلمان يبحث مع لافروف آفاق التعاون بين البلدين

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع لافروف آفاق التعاون بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

ونقل لافروف لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، فيما أبدى الملك تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.