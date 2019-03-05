تَوّجَها أمرٌ ملكي بعضوية المحكمة العليا.. تعرّف على سيرة "القرني" الذاتية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بعد صدور أمر ملكي يوم أمس، بتسمية الشيخ سعيد بن بريك القرني مع خمسة قضاة آخرين أعضاء في المحكمة العليا، تورد "سبق" سيرة "القرني" الذاتية التي امتدت قرابة 4 عقود في المحاكم.

تقلّد "القرني" عدة مناصب خلال مسيرته القضائية التي تمتد لأكثر من ٣٨ عامًا في عدد من المحاكم بالمملكة، أمضى منها قرابة "27 عامًا" رئيسًا للمحكمة العامة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، ومن ثم تمت ترقيته إلى درجة قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض لمدة أربع سنوات، ثم نقل إلى محكمة التمييز بمكة المكرمة لمدة سنتين.

أعقبه قرار تكليفه مفتشًا قضائيًّا بالمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة رئيس استئناف، وعمل بها لمدة ٣ سنوات حتى صدور الأمر بتعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لمدة سنة، فمحكمة الاستئناف بالباحة لمدة سنتين رئيسًا للدائرة الخماسية بالمحكمة، ثم صدر قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، إلى أن صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوًا في المحكمة العليا بالرياض؛ ليشهد مسيرة كبيرة وحافلة بالمنجزات والعطاء أمضاها "القرني" خدمة لدينه ووطنه وولاة أمره.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمرًا ملكيًّا بتسمية ستة من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبدالله الجارالله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبدالرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.