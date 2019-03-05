، بعملية مباغتة.. "الشرعية" تحرر مناطق جديدة في باقم وتأسر 6 حوثيين ،

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حرر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة في جبهة مديرية باقم في محافظة صعدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، أن ألوية الجيش الوطني في محور علب، نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، عن تحرير منطقة آل قراض في باقم، كما قضت على جيوب الميليشيا في آل زماح وآل معيض.
وأوضح "البرح" أن العملية أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن العمليات باتت تحاصر المديرية من ٥ محاور.
وبين قائد اللواء العاشر أن المعارك أدت إلى أسر ستة متمردين حوثيين، ومقتل وجرح العشرات، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة، كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
بعملية مباغتة.. "الشرعية" تحرر مناطق جديدة في باقم وتأسر 6 حوثيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
حرر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة في جبهة مديرية باقم في محافظة صعدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، أن ألوية الجيش الوطني في محور علب، نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، عن تحرير منطقة آل قراض في باقم، كما قضت على جيوب الميليشيا في آل زماح وآل معيض.
وأوضح "البرح" أن العملية أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن العمليات باتت تحاصر المديرية من ٥ محاور.
وبين قائد اللواء العاشر أن المعارك أدت إلى أسر ستة متمردين حوثيين، ومقتل وجرح العشرات، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة، كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
04:11 PM
قضت على جيوب للميليشيا.. واستعادة أسلحة وذخائر
حرر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة في جبهة مديرية باقم في محافظة صعدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، أن ألوية الجيش الوطني في محور علب، نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، عن تحرير منطقة آل قراض في باقم، كما قضت على جيوب الميليشيا في آل زماح وآل معيض.
وأوضح "البرح" أن العملية أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن العمليات باتت تحاصر المديرية من ٥ محاور.
وبين قائد اللواء العاشر أن المعارك أدت إلى أسر ستة متمردين حوثيين، ومقتل وجرح العشرات، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة، كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
، بعملية مباغتة.. "الشرعية" تحرر مناطق جديدة في باقم وتأسر 6 حوثيين ،
المصدر : الخليج 365
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