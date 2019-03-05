توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عدد من المناطق يوم غد الأربعاء.
وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة تشمل "حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية".
بينها الرياض.. "الأرصاد" تتوقع حالة غبار تؤثر على 5 مناطق غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عدد من المناطق يوم غد الأربعاء.
وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة تشمل "حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية".
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
04:15 PM
قالت: مع رياح مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عدد من المناطق يوم غد الأربعاء.
وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة تشمل "حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية".
، بينها الرياض.. "الأرصاد" تتوقع حالة غبار تؤثر على 5 مناطق غداً ،
المصدر : الخليج 365
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