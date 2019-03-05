، بينها الرياض.. "الأرصاد" تتوقع حالة غبار تؤثر على 5 مناطق غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مع رياح مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عدد من المناطق يوم غد الأربعاء.

وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة تشمل "حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية".