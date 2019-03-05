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استحدثت محافظة جدة بريداً إلكترونياً خاصًا لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، حتى يتمكن من خلاله المواطنون والمقيمون من تقديم الشكاوى.
وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لأنشطة التوطين بالمحافظة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل وتدريبهم وتأهيلهم.
جدير بالذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.
ويمكن تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين الإرسال على البريد الالكتروني [email protected]
محافظة جدة تستحدث بريداً إلكترونياً لـ"مخالفات التوطين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
استحدثت محافظة جدة بريداً إلكترونياً خاصًا لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، حتى يتمكن من خلاله المواطنون والمقيمون من تقديم الشكاوى.
وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لأنشطة التوطين بالمحافظة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل وتدريبهم وتأهيلهم.
جدير بالذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.
ويمكن تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين الإرسال على البريد الالكتروني [email protected]
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
04:09 PM
لاستقبال البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين
استحدثت محافظة جدة بريداً إلكترونياً خاصًا لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، حتى يتمكن من خلاله المواطنون والمقيمون من تقديم الشكاوى.
وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لأنشطة التوطين بالمحافظة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل وتدريبهم وتأهيلهم.
جدير بالذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.
ويمكن تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين الإرسال على البريد الالكتروني [email protected]
، محافظة جدة تستحدث بريداً إلكترونياً لـ"مخالفات التوطين" ،
المصدر : الخليج 365
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