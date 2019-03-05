، برنامج توطين الوظائف بجدة يدشن حملته التوعوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "ما قصّروا والدور علينا"

دشن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، اليوم، بمركز التوجيه والتأهيل المهني بمقر الجامعة بالفيصلية حملته التوعوية تحت شعار (ما قصّروا والدور علينا) برعاية مدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة محمد جلال، وممثل صندوق الموارد البشرية (هدف)، ووكيل جامعة جدة أ.د. صالح المزعل.

وتستهدف الحملة التي وقّعها المسؤول التنفيذي عن البرنامج الدكتور إياد الأحمدي والمدير التنفيذي لشركة رؤية الإعلامية الدكتور رائد بن محفوظ آل زومة تغيير الصورة النمطية والممارسات الخاطئة في مجال التوطين، وتعزيز صورة وقدرة الشباب السعودي على تولي مسؤولياتهم الوظيفية في القطاع الخاص، وعرض الجهود الحكومية المبذولة في مجال التوطين ومجالات العمل المتاحة ضمن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، والذي يعد أحد مبادرات محافظة جدة وتنفذه الجامعة بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتتضمن بنود الاتفاقية على بناء استراتيجية مشتركة للترويج الإعلامي المتعلقة بالبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة وإعداد الحملات التوعوية المتخصصة وبعض الأنشطة الاجتماعية والتسويقية للبرنامج، والقيام بزيارات ميدانية للمتدربين وإعداد التقارير الإعلامية المناسبة والاستفادة الكاملة من القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تبادل الخبرات وعمليات التصوير والإنتاج والعمل على كل ما يحقق الهدف من وراء هذه الحملة والتعريف بالبرنامج لكل المستفيدين منه.