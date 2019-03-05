محمد بن مسعود - الدمام - أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بالسقف كشفت المديرية العامة لـ"صحة جازان" عن حقيقة الدخان الذي انبعث بقسم الأطفال في مستشفى صبيا وأثار مخاوف في المستشفى. وقالت "صحة جازان": رصد انبعاث دخان بقسم الأطفال بمستشفى صبيا العام أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بسقف المستشفى. وأضافت: تم التعامل مع الواقعة على الفور من خلال إخلاء القسم حفاظاً على سلامة المرضى، وقد انتهت الواقعة دون وقوع أي أضرار. انبعاث أدخنة في مستشفى صبيا العام.. وإخلاء قسم الأطفال محمد المواسي الخليج 365 2019-03-05 كشفت المديرية العامة لـ"صحة جازان" عن حقيقة الدخان الذي انبعث بقسم الأطفال في مستشفى صبيا وأثار مخاوف في المستشفى. وقالت "صحة جازان": رصد انبعاث دخان بقسم الأطفال بمستشفى صبيا العام أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بسقف المستشفى. وأضافت: تم التعامل مع الواقعة على الفور من خلال إخلاء القسم حفاظاً على سلامة المرضى، وقد انتهت الواقعة دون وقوع أي أضرار. 05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440 04:03 PM أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بالسقف أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بالسقف كشفت المديرية العامة لـ"صحة جازان" عن حقيقة الدخان الذي انبعث بقسم الأطفال في مستشفى صبيا وأثار مخاوف في المستشفى. وقالت "صحة جازان": رصد انبعاث دخان بقسم الأطفال بمستشفى صبيا العام أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بسقف المستشفى. وأضافت: تم التعامل مع الواقعة على الفور من خلال إخلاء القسم حفاظاً على سلامة المرضى، وقد انتهت الواقعة دون وقوع أي أضرار. ، انبعاث أدخنة في مستشفى صبيا العام.. وإخلاء قسم الأطفال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر انبعاث أدخنة في مستشفى صبيا العام.. وإخلاء قسم الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.