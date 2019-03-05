، "نادي دبي للصحافة" يعلن شعار الدورة المقبلة لـ"منتدى الإعلام العربي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق في 27 و28 مارس بمشاركة نخبة من صناع القرار الإعلامي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظِّمة لمنتدى الإعلام العربي، أن الدورة المقبلة من المنتدى المُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستُعقد تحت شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل" تعبيراً عن محتوى هذه الدورة التي ستسلط الضوء على الواقع الإعلامي في المنطقة ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية والعالمية الراهنة، وكذلك مقدار تأثيره في القضايا المعنية بعالمنا العربي وكيفية تعزيز الإسهام الإيجابي للإعلام في صنع مستقبل أفضل للعالم العربي بصفة عامة.

ويأتي المنتدى في وقت تتسع فيه دائرة الجدل حول دور الإعلام الذي يرى البعض أنه قد يكون ابتعد بعض الشيء عن مساره جراء تأثيرات سياسية واقتصادية وثقافية داخلية وخارجية، إذ يتناول المنتدى بالنقاش والتحليل لمدى حفاظ الإعلام العربي على المفاهيم والقيم الأساسية التي تشكل عماد العمل الإعلامي وتمثل أهم ركائزه كالمصداقية والحياد والموضوعية في الطرح والدقة في التناول لمختلف القضايا الملامسة لحياة الناس والأكثر تأثيراً فيها.

وستركز الدورة الثامنة عشرة للمنتدى والتي ستعقد أعمالها يومي 27 و 28 مارس الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار الإعلامي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية ولفيف من الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي والمعنيين به. على الاستدامة الإعلامية ودوره في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية العربية نحو آفاق مستقبلية جديدة، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب العالم الناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي، والتعريف بأهم التقنيات الحديثة التي ستساهم في تطوير صورة الإعلام واستحداث أنماط ومساقات إعلامية جديدة لها أثرها الواضح في بناء صورة جديدة للمشهد الإعلامي العربي خلال سنوات القليلة المقبلة.

وفي هذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: "حرصنا في اختيار شعار المنتدى لهذه الدورة أن يكون معبراً عن حال قطاع الإعلام وتراوح الآمال المعقودة عليه ما بين دوره في تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي يفرضها الواقع العربي، والطموحات المنتظرة منه في الوفاء بتطلعات المجتمعات العربية نحو المستقبل؛ انطلاقاً من الإسهام الكبير للإعلام كأحد أهم القطاعات الحيوية الملامسة لحياة الناس والمؤثرة في تشكيل ملامحها، بكل ما يبثه من أفكار وقناعات وتحليلات حول الواقع المعاش في عالمنا العربي بكل ما يحفل به من تطورات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

ويتيح المنتدى من خلال قالبه التفاعلي وما يتضمّن من فعاليات مصاحبة تهدف لتوسعة دائرة الحوار، فرصة اللقاء لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة المثلى للإعلام والأدوار المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء من العاملين في مساراته المختلفة أو المهتمين به من خارجه من قطاعات أكاديمية وبحثية من التخصصات التي تحرص على المشاركة ضمن أكبر مظلة جامعة لقطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحظى سنويًا بحضور نحو 3000 مشارك يمثلون كافة تلك الجهات وأغلبهم من قيادات الإعلام وصنّاع القرار في مؤسساته.