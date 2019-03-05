، خلل يدفع "التجارة" لاستدعاء 12 مركبة "لامبرجيني " ،

محمد بن مسعود - الدمام - في برمجة المحرك.. يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 12 مركبة "لامبرجيني "GALLARDO" 2014-2013؛ بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.