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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 12 مركبة "لامبرجيني "GALLARDO" 2014-2013؛ بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك.
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
خلل يدفع "التجارة" لاستدعاء 12 مركبة "لامبرجيني "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 12 مركبة "لامبرجيني "GALLARDO" 2014-2013؛ بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك.
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
03:26 PM
في برمجة المحرك.. يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 12 مركبة "لامبرجيني "GALLARDO" 2014-2013؛ بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك.
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم ظهور الإشارات التحذيرية حال وجود أعطال، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
، خلل يدفع "التجارة" لاستدعاء 12 مركبة "لامبرجيني " ،
المصدر : الخليج 365
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