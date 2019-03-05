، "الهزاني" يلتقي مدير شرطة الأفلاج الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالمحافظة، مدير شرطة الأفلاج، العقيد، محمد العاصمي، بعدما صدر مؤخراً قرار بتعيينه مديراً لشرطة المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العمل الأمني بالمحافظة، كما أكد "الهزاني" على مضاعفة الجهد واستشعار المسؤولية الأمنية حفاظاً على الأمن وشؤون المواطنين ومقدرات هذا الوطن الغالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله وتقديم خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

يذكر أن العقيد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.