- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - التقى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالمحافظة، مدير شرطة الأفلاج، العقيد، محمد العاصمي، بعدما صدر مؤخراً قرار بتعيينه مديراً لشرطة المحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العمل الأمني بالمحافظة، كما أكد "الهزاني" على مضاعفة الجهد واستشعار المسؤولية الأمنية حفاظاً على الأمن وشؤون المواطنين ومقدرات هذا الوطن الغالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله وتقديم خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
يذكر أن العقيد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
"الهزاني" يلتقي مدير شرطة الأفلاج الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
التقى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالمحافظة، مدير شرطة الأفلاج، العقيد، محمد العاصمي، بعدما صدر مؤخراً قرار بتعيينه مديراً لشرطة المحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العمل الأمني بالمحافظة، كما أكد "الهزاني" على مضاعفة الجهد واستشعار المسؤولية الأمنية حفاظاً على الأمن وشؤون المواطنين ومقدرات هذا الوطن الغالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله وتقديم خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
يذكر أن العقيد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
03:08 PM
التقى محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالمحافظة، مدير شرطة الأفلاج، العقيد، محمد العاصمي، بعدما صدر مؤخراً قرار بتعيينه مديراً لشرطة المحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العمل الأمني بالمحافظة، كما أكد "الهزاني" على مضاعفة الجهد واستشعار المسؤولية الأمنية حفاظاً على الأمن وشؤون المواطنين ومقدرات هذا الوطن الغالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله وتقديم خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
يذكر أن العقيد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية.
، "الهزاني" يلتقي مدير شرطة الأفلاج الجديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الهزاني" يلتقي مدير شرطة الأفلاج الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.