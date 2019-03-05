بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في محوّل كهرباء بالمدينة

أخمدت قوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حريقًا شبّ في محوِّل كهربائي بحي البيداء، دون وقوع مصابين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، في بيانٍ اطّلعت عليه «عاجل»: «أبلغنا عند الساعة ١١:٥٥ من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٦/٢٨، عن حادث حريق بمحول كهربائي بحي البيداء بالمدينة المنورة».

وأضاف المتحدث أنّه تمَّ توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتّضح أنَّ الحريق في المحول بالكامل نتيجة تماس كهربائي، لافتًا إلى أنّه تمّت السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات.

وتأتي نجاحات قوات الحماية المدنية ضمن سياسة رسّخها مدير عامّ الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، تتضمن تعزيز إجراءات واحتياطات الوقاية ضد كل المخاطر والحوادث.

وقال العمرو -في تصريحات خلال مشاركته، ممثلًا عن المملكة، في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»- إنّ المديرية تعمل كذلك على الاستفادة من كل القنوات والمنصات، في نشر ثقافة السلامة، وبخاصة في ظل تبني رؤية المملكة 2030، والتي تُركِّز على تعزيز دور الدفاع المدني في إتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة حال وقوع الأزمات.

ويحل اليوم العالمي للدفاع المدني في أول مارس من كل عام، وتحييه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.