بالصور.. مواطن وزوجته آخر ضحايا طريق «الصوارمة - المضايا» بجازان

لقي مواطن وزوجته مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري شهده طريق الصوارمة – المضايا بمنطقة جازان؛ حيث تلقَّت غرفة العمليات بالهلال الأحمر، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المذكور.

وعلى الفور تمّ توجيه ثلاثة فرق إسعافية، وعند وصولها تبيَّن وجود ثلاث حالات في الموقع، منها حالتا وفاة، والثالثة إصابتها متوسطة، وتمّ تقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقله إلى مستشفى محافظة صامطة؛ لاستئناف العلاج.

وطريق «الصوارمة – المضايا» مسار شهد العديد من الحوادث المروعة، ومنها الحادث المروِّع الذي وقع العام الماضي، وراح ضحيته ست نساء من عائلة واحدة، ونشرته «عاجل» بالتفاصيل.

وفي وقت سابق، طالب الأمير محمد بن ناصر، أمير منطقة جازان، وزارة النقل بازدواج الطريق الرابط بين الصوارمة والمضايا ومركز السهى؛ بسبب أهميته وكثافته المرورية، وكثرة شكاوى المواطنين من ضيق الطريق.

والجمعة الماضي، أعلنت شركة «نجم» لخدمات التأمين، أنَّ إحصاءاتها كشفت عن أبرز خمسة أسباب لتكرار الحوادث المرورية البسيطة في جميع مناطق المملكة، التي تم رصدها خلال عام 2018.

وقالت الشركة - عبر موقعها الإلكتروني - إنّ الانحراف المفاجئ جاء في المرتبة الأولى، يليه عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، في حين أظهرت الإحصائية أنّ الرجوع إلى الخلف هو السبب الثالث للحوادث المرورية البسيطة، والانشغال بالجوال عن القيادة في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة كانت مخالفة الأفضلية.

وصرحت المديرة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق في الشركة مها الشنيفي بأنَّ الشركة تلعب دورًا أساسيًّا في تقديم خدمات المساندة المرورية لأكبر شريحة من المجتمع في المملكة، من خلال منظومة متكاملة طورتها الشركة؛ لتسهيل عملية مباشرة الحوادث.