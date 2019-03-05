3 شاحنات تعبر منفذ الوديعة لإغاثة أهالي المهرة والحديدة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلوجرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظة الحديدة.

كما عبرت من نفس المنفذ، مساعدات غذائية تشتمل على 2.500 كرتون من التمور تزن 20 طنًا، و600 كيلو من الأدوية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى محافظة المهرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.

وكان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة قد أعلن - قبل أيام - تبرُّع المملكة بـ500 مليون دولار؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن في 2019، إضافة لما أُعلنه منذ بداية هذا العام، والمتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار مناصفة بين المملكة والإمارات، فضلًا عن مبادرة دعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار.

وجاءت تصريحات الربيعة خلال مشاركته ممثلًا عن المملكة في مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019 برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، والذي عقد في جنيف بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

ومؤخرًا، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن أنّ المملكة قدّمت دعمًا لبلاده بلغ 11 مليار دولار، موضحًا في تغريدة على «تويتر»، أنّ هذا الدعم تمثّل في ودائع ومنح لدعم العملة الوطنية والبنك المركزي وتمويل دوري لخطط الاستجابة الإنسانية وشحنات نفطية؛ لدعم محطات الطاقة ودعم قطاعات التنمية.

وأضاف: «اليمن قيادة وحكومة وشعبًا لن ينسى لأشقائنا في السعودية والإمارات والكويت جهودهم ومواقفهم في دعم اليمن في محنته، وآخرها تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019 بإجمالي مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار».