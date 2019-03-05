السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يدشن المرحلة الثانية من خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع اليوم, المرحلة الثانية من خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني.

وأوضح مدير عام الفرع أثناء التدشين أن المرحلة الثانية لتطوير العمل الميداني هدفت إلى تقسيم نطاقات المراكز وجعلها في مراكز إشرافية حسب الخطة المعتمدة من قبل الرئاسة, بالإضافة إلى زيادة عدد الأعضاء والدوريات الميدانية والإشراف على المراكز ومتابعة سير العمل، للارتقاء بالعمل الميداني وتعزيزه.

وفي نهاية حديثه أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده الرئاسة بالمجالات الميدانية والتوعوية والتوجيهية.

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15:18ت م

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