السعودية اليوم / تحضيرات لمعرض لبناني دولي حول الضيافة والاستقبال



بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

تنطلق فعاليات المعرض اللبناني الدولي حول الضيافة والاستقبال "هوريكا 2019" بعنوان "من أجل قطاع أفضل" بنسخته الـ 26 في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 2 إلى 5 إبريل المقبل .

ووفق بيان صادر عن الجهات المنظمة من المتوقع أنْ يستقطب المعرض المتخصّص في خدمات الضيافة والخدمات الغذائية، ما يقارب الـ 18000 متخصص في مجال الصناعة الغذائية وأكثر من 350 عارضًا محليًا ودوليًا.

وحتى اليوم أكدت المشاركة وفود من فرنسا، وإيطاليا، وتركيا، واليونان، وهولندا، وكوريا، وأستراليا، وإندونيسسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، ما يؤمن للزائرين فرصة لاكتشاف المنتجات والخدمات لأكثر من 2500 علامة تجارية خلال المعرض.

ومن المقرر أن يحضر المعرض أكثر من 60 خبيرًا دوليًا من عالم المأكولات والمشروبات والضيافة، إضافة إلى أكثر من 70 من الطهاة العالميين، لمشاركة خبراتهم والإشراف على مجموعة متنوعة من المسابقات.

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15:11ت م

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