السعودية اليوم / نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة



جيزان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة الشيخ عماد عطيف.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بفضيلة رئيس المحكمة العامة بصامطة، مبرزًا دور المحاكم في خدمة الأهالي في مجالات استخراج حجج الاستحكام والحكم في قضايا الخلاف بين الناس والفصل بين المتخاصمين، وكل ما فيه إحقاق الحق ورفع الظلم، وتطبيق أحكام الله تعالى، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة, متمنيًا له ولمنسوبي المحكمة كافة التوفيق والسداد, في أداء المهام الموكلة إليهم.

من جانبه أعرب الشيخ عطيف عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، منوهًا بما تجده المحكمة من متابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه لتقديم كل ما يخدم الدين ثم الملك والوطن والمواطن.

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15:08ت م

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