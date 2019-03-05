

الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس

أصدرت الولايات المكسيكية المتحدة عدداً من التسهيلات للراغبين في السفر إلى المكسيك.

وأوضحت أنه منذ تاريخ 9 نوفمبر 2012م، وبغض النظر عن الجنسية، فإن الراغبين في السفر إلى المكسيك ومنهم (المواطنون السعوديون) الذين يحملون وثائق تثبت الإقامة الدائمة أو تأشيرة صالحة وسارية المفعول لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة أو أي دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك أي وثيقة تثبت الإقامة الدائمة في تشيلي، كولومبيا، أو بيرو، لا يحتاجون لإصدار تأشيرة سفر إلى المكسيك من أجل السياحة أو زيارات العمل أو أي نشاط غير ربحي لا تتجاوز مدته 180 يوماً.

// انتهى //

15:08ت م

0163





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسهيلات للراغبين في السفر إلى المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.