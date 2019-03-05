السعودية اليوم / أمير نجران يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة



نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمتانة العلاقات بين المملكة وجمهورية الهند الشقيقة، التي تجسدت في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - السفير الهندي أمس، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

من جانبه أعرب السفير جاويد عن شكره للمملكة حكومة وشعبًا، على ما حظي به طيلة فترة عمله بالمملكة، من حسن الضيافة والاستقبال، وتسهيل مهمته.

// انتهى //

14:58ت م

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نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمتانة العلاقات بين المملكة وجمهورية الهند الشقيقة، التي تجسدت في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - السفير الهندي أمس، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لجمهورية الهند، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.من جانبه أعرب السفير جاويد عن شكره للمملكة حكومة وشعبًا، على ما حظي به طيلة فترة عمله بالمملكة، من حسن الضيافة والاستقبال، وتسهيل مهمته.// انتهى //14:58ت م0155

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